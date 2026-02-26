PJ repudia modificación de Ley de Glaciares y Reforma Laboral

Calificaron de “equizofrénica” la intención del gobierno de Javier Milei, denunciado además una campaña de desinformación para confundir a la sociedad en beneficio de intereses de grupos monopólicos.

Dirigentes y militantes de Partido Justicialista de Caleta Olivia, acompañado por el diputado nacional Juan Carlos Molina manifestaron que poderosos intereses internacionales están detrás del objetivo del gobierno libertario que impulsa la Reforma Laboral en contra de la clase trabajadora y la modificación de la Ley de Glaciares, al tiempo que también repudiaron cambio en la Ley Penal Juvenil, instancias que ahora se debaten en el Senado de la Nación.

Asimismo, cuestionaron con severidad el apoyo que LLA recibe de gobernadores de provincia con sus legisladores afines, incluyendo a quienes traicionan los postulados del justicialismo, probablemente a cambio de beneficios personales.

Lo dijeron en el marco de una conferencia de prensa convocada a medía de este jueves en la Casa Peronista de Caleta Olivia, en la cual el cura Molina estuvo acompañado por la exsenadora María Ester Labado, Antonio “Gurí” Quiroga, Olga Reinoso, Paola Álvarez y Lorena Quinteros, entre otros dirigentes y militantes.

IMPACTO AMBIENTAL

En ese marco, Antonio Quiroga abordó lo referente a la modificación de la Ley de Glaciares que impacta de sobremanera en Santa Cruz, indicando que un recurso natural y vital como lo es el agua se verá afectado “por los intereses económicos y perversos” que fomenta tanto el gobierno nacional como el provincial.

Puso también de relieve que no hay ningún estudio científico sobre el daño que pueden causar emprendimientos empresarios en las zonas periglaciares y si bien cada provincia que tenga ese tipo recurso natural debe definir si adhiere o no a la casi probable modificación de la Ley, presagiaba que la Legislatura santacruceña, con mayoría de diputados que responden al gobernador Claudio Vidal, la avalarán sin importarles o medir las consecuencias del impacto ambiental que puede causar un emprendimiento minero

PRECARIZACION LABORAL

Por su parte, Olga Reinoso hizo referencia a la Reforma Laboral, señalando que la misma viene a ratificar “el fracaso del modelo político que nos está gobernando”, el cual ya ha causado el cierre de 29 mil empresas y dejado a casi 300 mil trabajadores desocupados, además de incrementar la precarización laboral.

“De hecho –sostuvo- la Reforma Laboral margina a la gente de tener un trabajo digno, les quita beneficios y los precariza, pero también es lamentable que haya gobernadores que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, aportan las manos de sus legisladores para ratificar el avance de este modelo que implica un retroceso a los históricos derechos que lograron las y los trabajadores de la Argentina”.

“EZQUIZOFRENIA POLÍTICA”

A su vez, el cura Juan Carlos Molina considero que “estamos viviendo momentos de esquizofrenia política que es el que caracteriza al gobierno de Milei, con una gravedad inusitada porque todas estas leyes a las que hacemos referencia apuntan a excluir y descartar a la gente”

Y en el caso particular de Santa Cruz destacó que es lamentable que tenga el mayor índice de desocupación, ya que la última estadística oficial del INDEC registró un 10,7 %, la cual evidentemente contempla los casi diez mil empleos que se perdieron de manera directa e indirecta en la industria petrolera.

En esa misma línea, expresó su indignación por la postura de algunos legisladores nacionales del peronismo de diferentes distritos del país que avalaron y avalan el plan de Milei “a pesar que fueron elegidos para defender la justicia social y los valores del pueblo”.

Luego, cuando se le preguntó porque no registran grandes movilizaciones populares para rechazar la modificación a la Ley de Glaciares, manifestó que está a la vista que hay, al igual de lo que pasa con la Reforma Laboral, hay una gran campaña de desinformación apuntalada “por los interés de grupos poderosos”.