Balean negocio de venta de autos de la familia Esteban

En el lugar del hecho, ubicado en la zona del barrio Güemes de Caleta Olivia, funciona un local de compraventa de automóviles y la policía halló allí doce casquillos de balas calibre 9 milímetros, diseminados en el pavimento.
El atentado se registró alrededor de las 3:30 y habría sido cometido por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. El local pertenece a una familia de apellido Esteban y la mayoría de los proyectiles de grueso calibre impactaron contra el frente del domicilio, en tanto que al menos uno se incrustó en el lateral izquierdo a una camioneta Toyota Hilux de color gris que estaba estacionada en la vereda.
No hubo personas lesionadas y la policía se encuentra investigando los motivos del incidente, procurando identificar y detener a sus autores.
Foto: CaletaVideoCable