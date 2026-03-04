Jessica Schwab aseguró en América TV que existen perfiles genéticos de terceros en la investigación por el femicidio de su hermana.

La hermana de Valeria afirmó que se halló un bóxer de otro hombre

Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, la mujer de 38 años asesinada el 14 de enero mientras volvía a su casa de Km 3 por el Paseo Costero, reclamó que la causa judicial no sea archivada tras el suicidio del principal sospechoso y renovó sus dudas sobre la hipótesis de un único autor del crimen.

En una entrevista televisiva en América TV, la mujer sostuvo que existen elementos en la investigación que indicarían la posible participación de otras personas. Según detalló, en los estudios genéticos realizados se detectaron perfiles de ADN adicionales.

“Quiero aprovechar este medio nacional para dar una precisión técnica fundamental en medio de todo este dolor que lleva la familia. Cometimos un error al comunicarlo: debajo de las uñas se encontró una mezcla que pertenece a Jonathan Chacano y a ella”, explicó.

Valeria fue atacada luego de salir a caminar por la zona de la costanera y su cuerpo fue hallado en un sector de barrancos. El principal sospechoso fue Jonathan Mario Chacano (34), un albañil en situación de calle que se suicidó poco después del hecho.

Jessica indicó que, además del material genético hallado bajo las uñas de la víctima, en las manos de Chacano se habrían detectado perfiles correspondientes a más de una persona. “En la mano derecha se encontraron tres ADN y en la izquierda cuatro. También hay un bóxer con material genético que no es de Chacano”, afirmó, y agregó que ese perfil “sigue sin identificar”.

La hermana de la víctima sostuvo que, por las características físicas de Valeria —a quien describió como una mujer atlética y entrenada—, resulta “imposible” que haya sido atacada por una sola persona. Asimismo, señaló que la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que presentaba golpes en el torso y los brazos.

Ante este escenario, la familia pidió formalmente que la fiscalía continúe con la investigación y no cierre el expediente tras la muerte del acusado. “Si hay ADN de otros hombres, quiero que se investigue. No queremos que la causa se archive”, expresó.

Además, indicó que se encuentran a la espera de la fijación de una audiencia para constituirse como querellantes y que solicitarán que se analicen otros elementos probatorios, entre ellos registros fílmicos en los que se mencionaría a terceros que podrían estar vinculados al hecho.

La familia reiteró su pedido de que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer completamente lo ocurrido.