Los préstamos de billeteras virtuales podrán debitarse automáticamente

El BCRA dispuso la medida para combatir la morosidad récord en el pago de cuotas, que llega al 25% en las billeteras virtuales y al 12% en bancos tradicionales.

El Gobierno nacional, a través del Banco Central, habilitó una nueva herramienta para intentar frenar los niveles récord de morosidad que se registran en el sistema financiero. A partir de fines de agosto, las billeteras virtuales estarán autorizadas a cobrar las cuotas de sus créditos personales realizando un débito directo y automático desde las cuentas bancarias de los usuarios.

El sistema funcionará de manera similar a la opción que hoy existe para el pago de la tarjeta de crédito o un servicio mensual. Si bien los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrarse las cuotas de los préstamos personales que otorgan, la gran novedad es que ahora se extiende esta potestad a las billeteras virtuales (las denominadas Fintech).

Para pasarlo en limpio con un ejemplo concreto: si sacaste un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago y tenés tu cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde tu cuenta del Nación.

MOROSIDAD Y CRISIS

La decisión del BCRA no es casual. Busca atacar de lleno el alarmante crecimiento de la morosidad, una consecuencia directa de la profunda crisis económica del gobierno de Javier Milei, que pulverizó los ingresos de las familias, desplomó el consumo y generó una fuerte recesión en el mercado interno.

Según los datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas llegó a un alarmante 25%. Esto significa que más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010).

La situación de asfixia económica es aún más grave en los sectores vulnerables: casi el 25% de los préstamos de hasta 1 millón de pesos se encuentran con atrasos en los pagos. Gran parte de este desfasaje para las plataformas se explica porque, hasta ahora, el pago de la cuota en las billeteras virtuales era voluntario.

Sin embargo, detrás de esta habilitación técnica también hay una fuerte puja de intereses. Según confiaron a Minuto Uno fuentes al tanto de la negociación, esta medida fue la prenda de cambio que acordaron los bancos y las Fintech para sacar de la reforma laboral el artículo que permitía depositar los sueldos directamente en billeteras no bancarias. Ante la imposibilidad de captar directamente las cuentas sueldo por un tema de liquidez, las aplicaciones lograron al menos asegurarse el cobro compulsivo de las cuotas desde las cajas de ahorro de las entidades tradicionales.