La chica ingresó con un paro cardiorrespiratorio al hospital y no sobrevivió. Ocurrió en Guatraché.

Una nena de 5 años murió tras ahogarse con semillas de girasol en La Pampa

Una nena de cinco años de la Colonia Menonita “Nueva Esperanza”, en Guatraché, provincia de La Pampa, murió el domingo por la noche tras ahogarse con semillas de girasol.

Fue trasladada al hospital de Alpachiri por un miembro de la comunidad, pero ingresó con paro cardiorrespiratorio y las maniobras de reanimación no lograron salvarla.

La Fiscalía y la Agencia de Investigación Científica (AIC) iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Autopsia confirma causa del deceso

Según informó el diario La Arena, la autopsia realizada por la médica forense de la AIC, Yanina Ratto, determinó que la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño fue la causa de la muerte.

Desde la Fiscalía informaron que se realizaron todas las actuaciones de rigor para esclarecer el caso y recabar testimonios de los presentes.

Investigación judicial y protocolo sanitario

El Ministerio Público Fiscal de General Acha intervino de inmediato, con custodia policial durante el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

La Fiscalía dispuso que se sigan los protocolos de rigor y se recepcionen declaraciones para confirmar cómo ocurrió el accidente que generó conmoción en la comunidad y en la provincia.