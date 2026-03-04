La Justicia investiga la muerte de Nino Villarroel como "posible homicidio"

El giro en la causa se debe al examen forense que determinó de manera extraoficial que el cuerpo presentaba golpes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este miércoles que investiga la muerte de Bernardino “Nino” Villarroel, de 78 años, como “posible homicidio”. El trágico hecho ocurrió el lunes a la tarde.

El fiscal Facundo Oribones es quien tiene a su cargo la investigación del caso como un posible homicidio. Esto en relación a un informe preliminar de autopsia realizada al cuerpo de Bernardino Villlarroel (78) el martes, donde el forense informó “de manera extraoficial” que el cuerpo presentaba golpes.

“Nino” Villarroel era uno de los habitantes más conocidos de Kilómetro 5. Residente durante décadas en el barrio Ferroviario, todos lo conocían. Fue encontrado sin vida este lunes por la tarde tras un incendio que se desató en su vivienda. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Ferrocarril Patagónico al 184 y generó un amplio operativo policial y de Bomberos.

De acuerdo con lo informado en primera instancia por el jefe de la Seccional Mosconi, Ricardo Espósito, la intervención se produjo alrededor de las 18:30 del lunes, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un foco ígneo en la vivienda. Al llegar al lugar, el personal constató que Bomberos Voluntarios ya trabajaba en la extinción del incendio.

Durante las tareas en el interior de la casa, los rescatistas retiraron a un hombre que se encontraba sin signos vitales. Personal médico fue convocado al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento. Según indicó el comisario, el cuerpo presentaba quemaduras.

Una vez controlado el fuego y habilitado el ingreso a la vivienda, se dispuso la intervención de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal para iniciar las pericias correspondientes.

De inmediato, las autoridades se abocaron a establecer tanto el origen del incendio como las circunstancias que rodearon la muerte. De manera preliminar, se determinó que el fuego habría afectado principalmente una habitación y la cocina, mientras que el resto de la casa no presentaba daños significativos.

En relación con versiones de vecinos que mencionaban haber escuchado una explosión, desde la Policía señalaron que ese dato no fue corroborado de inmediato, aunque formaba parte de las hipótesis que se analizaban.

La causa se tramitaba como “muerte dudosa”, pero los resultados de la autopsia la mutaron ahora a “posible homicidio”. De confirmarse esta hipótesis, sería el cuarto del año en Comodoro Rivadavia.