Murió tras un incendio en su vivienda de Kilómetro 5

El hombre fue hallado sin vida dentro de su casa en la calle Ferrocarril Patagónico. Bomberos sofocaron el fuego y la Justicia investiga las circunstancias del hecho como una muerte dudosa.

Un hombre identificado como “Nino” Villarroel fue encontrado sin vida este lunes por la tarde tras un incendio que se desató en su vivienda del barrio Kilómetro 5. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Ferrocarril Patagónico al 184 y generó un amplio operativo policial y de Bomberos.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Seccional Mosconi, Ricardo Esposito, la intervención se produjo alrededor de las 18:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un foco ígneo en la vivienda. Al llegar al lugar, el personal constató que Bomberos Voluntarios ya trabajaba en la extinción del incendio.

Durante las tareas en el interior de la casa, los rescatistas retiraron a un hombre que se encontraba sin signos vitales. Personal médico fue convocado al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento. Según indicó el comisario, el cuerpo presentaba quemaduras.

Una vez controlado el fuego y habilitado el ingreso a la vivienda, se dispuso la intervención de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal para iniciar las pericias correspondientes.

Las autoridades buscan establecer tanto el origen del incendio como las circunstancias que rodearon la muerte. De manera preliminar, se determinó que el fuego habría afectado principalmente una habitación y la cocina, mientras que el resto de la casa no presentaba daños significativos.

En relación con versiones de vecinos que mencionaban haber escuchado una explosión, desde la Policía señalaron que ese dato aún no fue corroborado, aunque forma parte de las hipótesis que se analizan.

La causa se tramita por el momento como una muerte dudosa, a la espera de los resultados de los informes técnicos y de la autopsia que realizará el cuerpo médico forense, claves para determinar qué ocurrió en la vivienda y cuál fue la causa del fallecimiento de Villarroel.