Dos detenidos por la desaparición de Mario García

Un fuerte operativo policial se llevó a cabo este miércoles en uno de los edificios monoblocks que conforman el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

A media mañana, una comisión especial de la Policía de Santa Cruz que investiga la desaparición de Mario “Pato” García allanó un departamento de ese complejo habitacional al que se accede por la Escalera Nº 52.

Por expresas directivas judiciales se procedió a detener a dos personas, un hombre y una mujer, presumiéndose que podrían estar relacionados con el resonante caso que mantiene en vilo a la comunidad.

García, quien se domiciliaba en ese mismo barrio, precisamente en un departamento de planta baja de la Escalera Nº 12, fue dado como desaparecido el 8 de diciembre del año pasado pocos días después de denunciar públicamente a través de un programa televisivo que en ese sector urbano se sucedían numerosos hechos delictivo, atribuyendo a la jefatura de la Comisaría Tercera de fomentar una “zona liberada”.

Luego de una intensa búsqueda, el 21 de enero se hallaron restos humanos seccionados en un extenso descampado ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario: una cabeza, manos y pies.

Si bien fuentes relacionadas con la investigación aludieron a la posibilidad que los mismos correspondían a ese vecino de 50 años, su hermana Gisela dijo este miércoles a El Patagónico que aún no hay certeza de ello ya que los resultados de los estudios genéticos iban a demandar unos cuarenta días desde que se tomaron las muestras de ADN, aproximadamente el 3 de febrero.

Por ello, el caso aún se circunscribe a una búsqueda de persona y sigue vigente la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad de la Nación, consistente en 5 millones de pesos para quienes puedan aportar datos que permitan dar con su paradero.

Respecto al operativo realizado esta mañana, debido al secreto del sumario de esta causa, no se dieron a conocer mayores detalles, aunque se espera que en horas de la tarde se difunda un informe objetivo por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.