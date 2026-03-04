Conductor alcoholizado chocó tres autos estacionados y escapó

Un conductor con 1,96 g/L de alcohol chocó a tres autos estacionados frente al Gimnasio N.° 3 y huyó del lugar. Fue interceptado minutos después por la policía en avenida Kennedy.

Un incidente de tránsito ocurrió el martes por la noche en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró aproximadamente a las 23:00 horas sobre la calle Plátanos al 4500, frente a las instalaciones del Gimnasio Municipal N.° 3.

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el lugar tras recibir el reporte de un choque múltiple. Al arribar al sitio, los efectivos constataron daños materiales de consideración en tres vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública sin ocupantes.

Los rodados afectados fueron un Chevrolet Corsa, un Volkswagen Gol y un Fiat Palio. Según el testimonio de los propietarios, un camión de grandes dimensiones impactó contra las unidades y se dio a la fuga de manera inmediata.

Ante la denuncia de los damnificados, se emitió una alerta a la Red Policial para localizar el vehículo involucrado. Minutos más tarde, las autoridades lograron interceptar al camión, una Ford F-100, en la intersección de la calle Dr. Federicci y la avenida Kennedy.

El conductor fue identificado como J.C.S., de 56 años. En el lugar del hallazgo, se solicitó la presencia de la Policía Científica, quienes realizaron las diligencias de rigor para determinar la mecánica del choque.

Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) acudió al sitio para efectuar el control de alcoholemia. El examen realizado al conductor del camión arrojó un resultado positivo de 1,96 g/L de alcohol en sangre, según Crónica.

A pesar del estado de intoxicación, el hombre no presentaba lesiones corporales y no requirió asistencia médica. Las actuaciones policiales continuaron para establecer las responsabilidades legales por los daños causados a los terceros.

Desde la dependencia policial se informó que no se procedió al secuestro del rodado por falta de disponibilidad de grúa y espacio físico en la comisaría. Esta situación motivó que el vehículo no fuera removido de la vía pública de forma inmediata.

Finalmente, a las 00:50 horas del miércoles, se hizo presente un conductor alternativo identificado como C.H., quien se hizo cargo de la unidad. Los propietarios de los autos dañados fueron debidamente informados sobre el procedimiento a seguir.