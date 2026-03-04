Aitue: Cinco años de pasión folclórica y compromiso cultural en Comodoro Rivadavia

Bajo la dirección de los profesores Fátima Sandoval y Darío Chacoma, el grupo de danzas celebra un lustro de vida enseñando nuestras tradiciones y llevando el nombre de la ciudad a escenarios nacionales.

En el corazón del Barrio Roca, el zapateo y el revoleo de ponchos marcan el ritmo de un proyecto que nació de un sueño compartido. Se trata de Aitue, el grupo de danzas folclóricas que este año consolida su presencia en la escena cultural local tras cinco años de trabajo ininterrumpido.

Fundado y dirigido por Fátima Sandoval y Darío Chacoma, ambos profesores de danza con orientación en folclore egresados del Instituto Superior de Formación Docente Artística (ISFDA) N° 806, el grupo surgió con una misión clara: transmitir la riqueza de las danzas tradicionales y estilizadas a las nuevas generaciones.

"La tierra que uno ama"

El nombre elegido para el grupo no es casualidad. Aitue, que en lengua originaria significa "la tierra que uno ama", refleja el sentimiento que los directores buscan inculcar en sus alumnos.

"Nuestro objetivo siempre fue poder enseñar no solo la técnica de la danza, sino el amor por nuestras raíces", expresan sus fundadores.

Actualmente, el grupo cuenta con una matrícula de más de 30 estudiantes distribuidos en diversas categorías, lo que demuestra el carácter inclusivo y generacional de la propuesta:

Infantil

Juvenil

Mayor

Jóvenes y Adultos

De Comodoro a las grandes ligas del folclore

A lo largo de este trayecto, Aitue no se ha limitado a los ensayos en el aula. Su crecimiento se ha visto reflejado en numerosas presentaciones en festivales locales y provinciales. Sin embargo, uno de sus mayores hitos ha sido la proyección nacional.

El grupo ya cuenta con dos participaciones en el prestigioso Festival Internacional "Ashpa Sumaj", realizado en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Esta experiencia les permitió intercambiar vivencias con bailarines de todo el mundo y dejar sentada la calidad del folclore patagónico en la "Cuna del Folclore".

Información útil para sumarse

Las clases se dictan en el Centro de Jubilados del Barrio Roca los días martes y jueves. El grupo mantiene abiertas sus puertas para quienes deseen sumarse a esta experiencia artística y comunitaria.

Lugar: Centro de Jubilados Barrio Roca.

Días: Martes y Jueves (consultar horarios por categoría).

Directores: Fátima Sandoval y Darío Chacoma.

