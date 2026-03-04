Pelea en una garita con cuatro detenidos y un herido de arma blanca

Ocurrió anoche en la intersección de esa arteria con calle O’Donnell y terminó con un sujeto apodado ‘Chamaco’ hospitalizado tras recibir heridas de arma blanca en el rostro y cráneo, presuntamente por parte de Néstor Alejandro Raimapo.

El hecho ocurrió en una garita y fue presenciado por otros individuos. Un factor clave en la intervención policial fue que todos los involucrados estaban en estado de ebriedad y no colaboraron, por lo que fueron demorados por infracción al código de convivencia.

Aunque las lesiones iniciales parecían superficiales, se ordenó una tomografía por afectación craneal. La DPI y Criminalística investigan el suceso, que fue captado por cámaras de seguridad cercanas.

Personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia intervino anoche, martes 3 de marzo de 2026, a las 20:10 horas, en un violento altercado ocurrido en la intersección de Avenida Polonia y O’Donnell. A raíz de un llamado telefónico, los agentes hallaron a un masculino, identificado solo por el alias “Chamaco”, tendido en el suelo de una garita, inconsciente y con lesiones visibles en la zona de la boca y el mentón.

El conflicto se habría originado tras un altercado entre la víctima y Raimapo, quien fue sindicado como el presunto autor de las lesiones propinadas con un arma blanca, “tipo cuchillo”, tras un forcejeo.

Demora de testigos por ebriedad

Testigos presenciales, identificados como C.D.C. y D.M.C., asistieron a la víctima. Sin embargo, la situación se complicó ya que, según el informe policial, todos los presentes en el lugar se encontraban en “total estado de ebriedad” y se mostraron reticentes a colaborar con el personal actuante. Por esta razón, los testigos y el aprehendido fueron trasladados a sede policial por infracción al Código de Convivencia Provincial vigente.

Estado de la víctima e intervención judicial

Una ambulancia del servicio 107, a cargo de la Dra. Dávila, trasladó al herido al Hospital Regional Local. Aunque en principio el personal médico indicó lesiones superficiales, se dispuso una tomografía en la zona del cráneo para descartar daños mayores. La División Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Criminalística trabajaron en la escena, donde se constató la presencia de cámaras de seguridad. La causa quedó bajo la intervención de la Fiscal de Turno, Dra. Blanco.

El comodorense