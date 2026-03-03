El Patagonico
Detienen a un prófugo de la Justicia en calle Ameghino

El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Primera durante un control de identificación.

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes por la tarde en Comodoro Rivadavia tras constatarse que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:10 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaban un control de identificación de personas. En ese contexto, los uniformados tomaron conocimiento de que un sujeto que circulaba a pie por calle Ameghino podría registrar una orden judicial pendiente.

Tras interceptarlo e identificarlo, se verificó en el sistema informático que el hombre —identificado como Bruno B.— tenía un pedido de captura activo.

Ante esta situación, fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la correspondiente audiencia de control de detención.

