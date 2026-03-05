Choque entre un camión y un auto frente al Predio Ferial

El siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde cuando uno de los vehículos intentaba realizar una maniobra de adelantamiento. Los ocupantes del automóvil fueron atendidos en el lugar por personal médico.

Un accidente de tránsito se produjo este jueves alrededor de las 14 horas en la zona del Predio Ferial, en Comodoro Rivadavia, donde un camión y un automóvil particular protagonizaron una colisión que requirió la intervención de servicios de emergencia.

De acuerdo con información a la que accedió Del Mar Digital, el hecho ocurrió cuando el conductor del camión intentó sobrepasar al vehículo de menor porte. En medio de esa maniobra, al regresar a su carril de circulación, el auto habría acelerado, situación que derivó en el impacto del rodado de mayor tamaño contra uno de los laterales del automóvil.

Como consecuencia del choque, una de las puertas del vehículo particular resultó dañada. Los ocupantes del auto fueron asistidos en el lugar por personal de una ambulancia, que evaluó su estado de salud sin que se informaran, en principio, lesiones de gravedad.

En el sector también trabajaron equipos de emergencia para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.