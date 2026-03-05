Un motociclista herido tras un choque en el barrio La Floresta

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Rivadavia y Orquídeas. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Regional con una presunta fractura.

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles, alrededor de las 19:00 horas, en el barrio La Floresta, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo una persona herida.

Según informaron fuentes policiales de la Seccional Cuarta a Crónica, el siniestro involucró a una camioneta Renault Duster Oroch y una motocicleta Motomel B110. El vehículo de mayor porte circulaba por la calle Orquídeas cuando, por razones que se tratan de establecer, impactó contra la moto que se desplazaba por la Avenida Rivadavia en sentido oeste-este.

Al lugar arribó una ambulancia del servicio 107. El personal médico, encabezado por el Dr. Moscaluc, dispuso el traslado inmediato del motociclista, identificado como Julio César Aranda, hacia el Hospital Regional. Las primeras observaciones médicas indicaron que el joven presentaba una posible fractura en su pierna derecha.

Intervención y peritajes

Personal del área de Tránsito municipal realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, Rodrigo Ezequiel M., el cual arrojó un resultado negativo.

Por disposición de la fiscalía de turno, a cargo de Florencia Parra, se procedió al secuestro preventivo de ambos rodados. En el sitio trabajaron efectivos de la Seccional Cuarta y se solicitó la presencia de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho.