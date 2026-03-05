Un conductor borracho chocó tres autos estacionados

Tenía 2,20 g/L de alcohol en sangre. Fue esta madrugada en Ameghino y España.

Alrededor de las 5:00 horas de este jueves, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron en un siniestro vial en la esquina de las calles Ameghino y España. El hecho fue reportado por un transeúnte que advirtió el choque.

En el lugar se constató que una camioneta Ford Ecosport impactó contra el cordón cuneta y una estructura de cemento. A raíz de la maniobra, el rodado chocó contra otros tres vehículos que se encontraban estacionados.

Los automóviles afectados sobre la calle Ameghino fueron un Peugeot 207, un Fiat Uno y un Renault Sandero. Al momento del siniestro, estas unidades permanecían estacionadas sin ocupantes en su interior.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, un hombre de 32 años identificado por sus iniciales N.O.A. El examen arrojó un resultado de 2,20 g/L de alcohol en sangre.

El conductor presentaba una lesión superficial en la oreja derecha y no requirió asistencia médica. Se labró el acta de infracción número 12050 y se procedió al secuestro del vehículo con la intervención de la grúa municipal.