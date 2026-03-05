La fiscal Blanco aclara que el bóxer no estaba en la escena

La prenda íntima pertenecería a un sin techo que dormía en la costanera. La hermana de Valeria Schwab lo asoció con el femicidio de su hermana.

El femicidio de Valeria Schwab (38), ocurrido en Comodoro el 14 de enero, continúa generando repercusiones a nivel nacional. El miércoles, la hermana de la víctima, Jessica Schwab, declaró a A 24 que en el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal tenía secuestrado un bóxer con ADN que no se correspondía con el femicida Jonathan Mario Chacano (34), por lo que insistía con su teoría de que el albañil que se suicidó no sería el único responsable del abuso y muerte de Valeria.

“Hay un hombre que dejó mucha prueba genética en una prenda clave y sigue suelto”, aseguró Jessica Schwab. De esta manera, confirmaba que se halló un perfil genético mayoritario en un bóxer secuestrado durante la instrucción. Ese material biológico no pertenecía a Chacano, señalado por la Fiscalía como el autor del hecho y quien se quitó la vida horas después del crimen.

Tras la repercusión de lo que dijo Jessica, la fiscal María Laura Blanco le dijo a Crónica que "para que no se preste a confusiones, no hay hallazgo nuevo en la causa; el elemento al que se hace referencia, este bóxer, se trata de una prenda interior que en su momento decidimos secuestrar pero que no estaba en la escena del hecho".

La fiscal explicó que "si fuera de la escena del hecho sería importante, pero como dije en un primer momento el hecho sucedió en un determinado lugar, cercano a la playa". Y el bóxer secuestrado -acotó Blanco- se incautó en el interior de los túneles donde se encontró otras prendas de vestir en donde dormía gente en situación de calle y que ni siquiera desde ese lugar se ve el lugar del hecho.

"Entendimos que podía ser secuestrada porque Chacano no tenía ropa interior cuando fue encontrado ya sin vida, y al hacerse una inspección en ese lugar, y encontrarse una prenda interior, pensábamos que tal vez la podía haber descartado en ese lugar, pero al no ser de Chacano; no tener perfil genético de Chacano y tampoco de Valeria, la conclusión es que era de una persona que dormía en el lugar y que no sería relevante para la causa", concluyó la fiscal.