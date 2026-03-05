Amenazaron a un hombre con un arma para llevarle el celular

Dos hombres fueron detenidos este miércoles por la noche en el barrio Quirno Costa, acusados de haber asaltado a un vecino y sustraerle su teléfono celular tras amenazarlo con un arma.

El hecho fue denunciado alrededor de las 22 en la Comisaría Seccional Cuarta, cuando la víctima se presentó en la dependencia policial y relató que había sido interceptada por dos sujetos en la esquina de avenida 10 de Noviembre y calle Federicci. Según su testimonio, los individuos lo amenazaron con dispararle y le robaron el teléfono.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el damnificado, personal policial de la División Motorizada realizó un rápido rastrillaje en la zona. A pocos minutos del hecho, los efectivos lograron localizar a dos hombres que coincidían con la descripción brindada.

Tras identificarlos, los agentes los detuvieron. Al momento de la detención, los sospechosos tenían en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído.

Los detenidos fueron identificados como Daniel O. y Ernesto O. A., quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.