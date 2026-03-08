El choque se produjo sobre la avenida Nahuel Huapi. El conductor sufrió lesiones leves.

Manejaba borracho por Km 8 y chocó contra un poste

Alrededor de la 1:25 de este domingo, personal policial de Km 8 fue alertado por un accidente vehicular en la avenida Nahuel Huapi al 500.

Según el informe policial, una camioneta Ford Ranger de color blanco terminó impactando contra un poste. El frente del vehículo resultó completamente dañado.

El conductor explicó a los policías que circulaba de sur a norte cuando perdió el control del vehículo, lo que derivó en el impacto contra la columna de alumbrado público. Además, acusaba dolores en la cabeza y en la zona baja de la espalda.

Personal de salud lo atendió en el lugar, y también acudió personal municipal de Tránsito.

Se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 0,17 gramos de alcohol por litro de sangre.