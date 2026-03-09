La incómoda pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Alfredo Leuco

Durante la emisión de “La noche de Mirtha”, la conductora sorprendió al periodista con una consulta directa sobre su pasado político.

La última emisión de La noche de Mirtha tuvo un momento inesperado cuando Mirtha Legrand lanzó una pregunta directa a Alfredo Leuco que lo obligó a repasar públicamente una parte de su pasado político.

Todo comenzó cuando el periodista relataba aspectos de su juventud y los años en los que estudiaba en la universidad. En ese contexto, recordó cómo su identidad profesional fue cambiando con el paso del tiempo y explicó el motivo por el que decidió modificar su apellido.

Leuco contó que originalmente su apellido era Leucovich, pero que optó por abreviarlo para su carrera como relator deportivo y también por cuestiones vinculadas al clima político de la época. “Una de las maneras de protegerme frente a la policía era no tener el apellido cuando te pedían los documentos”, relató, al explicar cómo ese cambio le permitió evitar complicaciones durante los años de la dictadura.

Fue en medio de ese relato cuando la conductora lo sorprendió con una pregunta sin rodeos: “¿Eras comunista vos, no?”.

El periodista no esquivó la respuesta y reconoció su militancia política durante su etapa universitaria en Córdoba. “Exactamente. En mi juventud, cuando estaba en la facultad, era de izquierda”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que su pensamiento fue modificándose con el paso del tiempo y que hoy mantiene una postura muy distinta. “Hoy soy fuertemente anticomunista”, sostuvo, y agregó que actualmente defiende el sistema democrático en distintos países.

Durante la charla también surgió otro episodio de su vida personal. Leuco recordó que, tras el atentado contra la AMIA, pensó en recuperar su apellido original. Sin embargo, explicó que el periodista Jorge Lanata le recomendó conservar el nombre con el que ya era reconocido en los medios.

Finalmente, el comunicador señaló que su llegada a Buenos Aires, después de haber sido expulsado de la facultad, marcó un punto de quiebre en su vida. A partir de ese momento comenzó a construir el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los periodistas más conocidos del país.

El intercambio en la mesa televisiva dejó al descubierto cómo las experiencias personales, el contexto político y las decisiones profesionales influyeron en la trayectoria de Leuco, desde su juventud hasta su presente en los medios.