Othar se reunió con la familia de "Nino" Villarroel

El intendente de Comodoro Rivadavia mantuvo un encuentro con familiares del vecino de Km 5 que falleció el lunes 2 de marzo en el marco de un posible homicidio.

La reunión se realizó este viernes en la vecinal del barrio Presidente Ortíz y el intendente Othar Macharashvili fue acompañado por el secretario de Control Urbano, Miguel Gómez. En la ocasión, el mandatario escuchó a los familiares de Bernardino “Nino” Villarroel y les expresó su acompañamiento en este difícil momento, al tiempo que se puso a disposición para colaborar y acompañar el proceso que atraviesan.

Del encuentro participaron, además, el integrante de la comisión directiva de Presidente Ortíz, Leandro Yáñez, y la vecinalista de Km 5, Lidia Moscoso.

Desde el Municipio, se remarcó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con las distintas instituciones para fortalecer las acciones que contribuyan a la seguridad y el bienestar de la comunidad.

En ese sentido, también se destacó el trabajo conjunto que se desarrolla con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para avanzar con la implementación de corredores seguros en distintos sectores de la ciudad, una iniciativa que busca reforzar la iluminación, la presencia territorial y las herramientas de prevención para brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Al respecto, el secretario Miguel Gómez explicó que “nos constituimos en la vecinal junto al señor intendente para solidarizarnos con la situación angustiante que han vivido, tomar contacto con ellos y ponernos a disposición de lo que necesiten”.

En ese marco, indicó que durante la reunión se abordaron distintas inquietudes planteadas por los vecinos y familiares, y temas vinculados a la seguridad del sector. Gómez también explicó que los familiares manifestaron su preocupación por el avance de la investigación judicial. Hay que recordar que apenas se produjo la tragedia, el lunes 2 de marzo, se pensó que se trataba de un incendio, pero 48 horas después -y tras efectuarse la autopsia sobre el cuerpo del vecino de 78 años- la Justicia modificó la carátula de la causa, que de "muerte dudosa" pasó a "posible homicidio".

Finalmente, el funcionario destacó el valor del encuentro y remarcó la decisión del Municipio de redoblar los esfuerzos en materia de prevención y seguridad en la ciudad.

“Fue una reunión muy positiva, a pesar de lo angustiante de la situación. Hubo intercambios de ideas y sugerencias que son muy importantes para nosotros como funcionarios, y especialmente porque recibieron el apoyo directo de nuestro intendente que se acercó al lugar. Desde el Municipio vamos a seguir trabajando junto a las instituciones, como la SCPL y las vecinales, para fortalecer las herramientas que permitan mejorar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos”, concluyó.