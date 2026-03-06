"Tusy" detectó una encomienda con drogas

El procedimiento antinarcóticos se realizó en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn.

Personal policial de la Sección Antinarcóticos de Puerto Madryn se encontraba realizando, este viernes, controles en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn.

Así, al momento de realizar un control en depósitos de encomiendas que trabajan dentro de la terminal, observaron la marcación positiva del perro antinarcóticos "Tusy".

El animal marcó una caja, de tamaño chico, envuelta con cinta y nylon negro.

Al pasar la encomienda por el sistema de escaneo se observaron unos diez frascos en el interior.

Se le dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Rawson, solicitando la interceptacion y apertura de la encomienda.

Una vez recepcionada la autorización se procedió al secuestro de diez frascos conteniendo en cada uno, diez cigarrillos de fabricación casera de marihuana.