Exfutbolista de River se sumó a La Libertad Avanza

Los hinchas de River lo recuerdan bien y no por su juego. Es que fue quien pronunció aquella frase sobre “el silencio atroz” que se produjo en el Monumental cuando San Lorenzo le empató el partido que lo eliminaba de la Copa Libertadores en 2008.

Ahora, Oscar Ahumada hará su debut como dirigente político en La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional. El hombre surgido en las inferiores del club River Plate y que llegó a jugar en la selección argentina se incorporó formalmente al partido de Javier Milei en la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna Pro.

Ahumada, de 42 años, se retiró de la actividad profesional en 2013, después de su paso por All Boys. Dos años después, intentó seguir ligado al mundo del fútbol cuando probó suerte como ayudante de campo de Federico Domínguez en Boca Unidos, de Corrientes, pero no funcionó.

Desencantado con el ambiente, se alejó de la pelota y se refugió en su campo, que está ubicado a pocos minutos del centro de Zárate. Desde aquel entonces, se puso al frente de su empresa constructora -Grupo De la Ribera- y se dedicó a hacer obras de edificios y casas en su localidad, Campana o Pilar. Es curioso: el sector de la construcción es uno de los más golpeados desde que Milei llegó a la Casa Rosada y frenó la obra pública. Sufre la caída de la actividad y pérdidas de empleo, según ha relatado Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

“Una gran persona, con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo”, señalaron desde La Libertad Avanza.

Los encargados de darle la bienvenida a Ahumada fueron Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense y hombre de confianza de Sebastián Pareja, titular de la filial de LLA en Buenos Aires, y Daiana Hergert, titular de la Anses en Zárate y coordinadora de los violetas en el distrito. Ambos aparecen en la foto que ilustra esta nota.

Según publica La Nación, Hergert fue quien arrimó a Ahumada a las huestes de Milei. “Es un perfil interesante y lo vamos a empujar. No lo podíamos dejar pasar”, argumentan en el oficialismo. Evitan ponerle un rótulo al eventual lugar de Ahumada en el ecosistema de LLA, pero no descartan que sea una apuesta como candidato a intendente en 2027.

Zárate es una localidad clave de la segunda sección electoral, donde votan más de 600 mil bonaerenses. Es el tercer municipio en relevancia electoral y es gobernado por el macrista Marcelo Matzkin, del riñón de Cristian Ritondo (Pro).