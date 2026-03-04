Karina y los Menem impusieron a Mahiques como ministro de Justicia

Se trata de una derrota durísima para Santiago Caputo que pierde el control del área porque también se va el viceministro Amerio.

Javier Milei confirmó que el Fiscal Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien finalmente logra irse del gabinete tras meses de intentarlo.

La designación de Mahiques implica un triunfo en la interna de Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem que se impusieron nuevamente a Santiago Caputo, que promovía a Guillermo Montenegro.

La derrota es total para Caputo porque Karina también impuso como viceministro a Santiago Viola, su abogado de confianza y apoderado de La Libertad Avanza. Viola reemplazará al caputista Sebastián Amerio, que era el principal operador del asesor en la Justicia.

La maniobra también implica que Karina se impuso a la opinión de su hermano Javier, que se inclinaba por equilibrar la interna y no propinarle una derrota cruenta a Caputo. Pero la Secretaria General dio un paso más en su idea del control total del gobierno y dejó a Santiago más cerca de estar completamente afuera, como desean los Menem que también apuntan a correrlo de ARCA.

El desembarco de Mahiques en Justicia es también resultado del pacto entre Karina y Daniel Angelici, la cabeza del armado judicial del que es parte el nuevo ministro. El acuerdo con el Tano es parte de la preocupación de la hermana presidencial y los Menem por las causas Andis y Libra.

Mahiques filtra que está distanciado del Tano y que ya no tiene diálogo con Mauricio Macri, que fue quien lo hizo escalar rápidamente en el sistema judicial. Pero en Comodoro Py nadie le cree que se haya alejado de Angelici, íntimo de su padre Carlos "Coco" Mahiques, juez de la Cámara de Casación.

El clan Mahiques -que tiene buena relación con el Grupo Clarín- había quedado en la mira luego de que LPO revelara que Coco habría celebrado su cumpleaños en la famosa mansión de Pilar que se atribuye a Pablo Toviggino. Juan Bautista fue parte del festejo en la quinta, pero sus vínculos con la AFA no se detienen allí: el Chiqui Tapia lo designó vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa).

A pesar de la guerra del gobierno con la AFA y de que el Tano Angelici fue clave para aliviar la situación de Toviggino en la Justicia, Karina decidió avanzar con Mahiques y ahora el interrogante es si esto implica un acercamiento con Chiqui Tapia.

Mahiques tendrá la delicada misión de agilizar la designación de unos 200 jueces federales y nacionales, entre otros cargos clave para la Justicia como los integrantes de la Corte, el procurador o decenas de fiscales. Se trata de un arma de poder incalculable para el nuevo ministro y que su antecesor no pudo aprovechar.

Respecto a la relación con la Corte, en la justicia dicen que al gobierno se le abre una puerta para acercarse a Horacio Rosatti, que tiene buen vínculo con Coco Mahiques. Además, para Rosatti hubiese sido una provocación la designación de Guillermo Montenegro porque es íntimo de Ariel Lijo, el juez más cercano a su enemigo interno Ricardo Lorenzetti.