"Me creí todo": a Gerardo Romano le hicieron creer que su hija estaba presa

Gerardo Romano denunció que fue víctima de un intento de estafa que lo tuvo a punto de suspender la función de "El Secreto" en Mar del Plata y viajar a Montevideo para ocuparse de la supuesta detención de su hija. "En El Marginal hay una escena exactamente así", contó el actor, quien encarnó a uno de los personajes más temidos de la serie.

“Fue un momento horrible porque la que estaba involucrada era mi hija de 20 años que vive en Montevideo y casi suspendo todo y viajo para allá”, dijo Romano al diario La Capital de Mar del Plata. “Justo yo -agregó- que soy un probador de actuaciones, que me doy cuenta cuando alguien sobreactúa, miente o exagera, estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria que se hacía pasar por mi hija”.

El episodio se inició cuando recibió una llamada telefónica desde un número desconocido y quien se comunicaba, supuestamente, era un oficial de policía desde una comisaría uruguaya. “Me contó que me hija había sido víctima de un asalto, que la habían agredido, que uno de los ladrones sacó un revólver y que alguien lo mató y le pegó un tiro. Que por eso estaba detenida”, narró.

Más adelante el interlocutor cambió y una voz femenina empezó a hablar. “Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar. Estaba por suicidarme, pensando ya en llamarlo a Rottemberg para que levantemos la función y yo viajar de inmediato a Montevideo”, dijo.

Mientras el presunto policía volvía a conducir la conversación empezaron los pedidos de dinero. Romano explicó que le “exigieron 55 mil dólares” para el pago de la fianza porque esa era la manera de que quedara en libertad la hija. “Y también me dijeron que no cortara la comunicación porque era la única llamada a la que tenía derecho al estar detenida”, recordó aún angustiado.

El protagonista de la obra El Secreto, que se presenta aún en Mar del Plata este verano, optó por cortar la comunicación y contactarse con la madre de su hija: “Ella se desesperó, como es de imaginar, hasta que finalmente la ubicó en una playa, en perfecto estado. Cuando me volvió a llamar para contarme me sentí muy feliz. Yo mientras había llamado a Diego Durán, un abogado muy prestigioso de allá. Creo que los que hicieron esto tenían muchos datos míos, así que vamos a ver cómo seguimos, si se puede investigar algo”.

Romano, pasado el mal momento, reflexionó sobre la capacidad de los estafadores al asumir su “rol” y dijo que “siempre me preguntaba cómo hacían para hacerse pasar por otro y cómo la víctima no se daba cuenta; bueno, yo que soy un profesional de darme cuenta si algo es falso o no, no pude saberlo”.