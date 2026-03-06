El animal falleció menos de 48 horas después de una cirugía por un tumor y, según el mandatario, cumplía un rol clave en su contención emocional.

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Milei a "pelear contra la oscuridad"

La Quinta de Olivos atraviesa horas de luto luego de que se confirmara la muerte de Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei. El animal formaba parte del grupo de canes clonados a partir de Conan, la mascota original del mandatario y que, según el propio jefe de Estado, tenía un rol especial en su vida personal.

De acuerdo con información difundida en las últimas horas, Robert murió tras atravesar una intervención quirúrgica por un tumor en una clínica veterinaria de San Isidro. Si bien logró superar la operación, falleció durante el período de recuperación, menos de 48 horas después, publicó la revista Noticias en su página web.

Milei había mencionado en distintas oportunidades la importancia que tenía Robert dentro del grupo de perros que conviven con él en la residencia presidencial. Según explicó en más de una ocasión, el animal era quien se encargaba de “ver sus fallas, contenerlo emocionalmente y pelear contra la oscuridad”, en referencia al vínculo particular que mantiene con sus mascotas.

El perro llevaba ese nombre en homenaje al economista Robert Lucas, una figura influyente dentro del pensamiento económico liberal. Robert estaba próximo a cumplir ocho años, que es el tiempo de vida promedio estimado para los perros clonados.

La relación de Milei con sus mascotas es conocida desde antes de su llegada a la política. El Presidente adoptó a Conan en 2004 y desarrolló desde entonces un fuerte vínculo con el animal. Tras su muerte en 2017, el economista decidió iniciar un proceso de clonación en Estados Unidos, que dio origen a varios perros genéticamente idénticos al original.

Ese procedimiento, según trascendió en distintos libros y entrevistas, implicó una inversión cercana a U$S 50.000 y permitió que llegaran a la Argentina varios clones que actualmente viven en la residencia presidencial.

En los últimos meses también se conoció que el mandatario decidió realizar una nueva clonación, lo que derivó en la llegada de otro perro llamado Junior.

En el entorno del Presidente reconocen que la muerte de Robert generó un fuerte impacto emocional en el jefe de Estado.