P.O. tiene 31 años y fue herido mientras reparaba un vehículo en la calle. No identificó a los agresores.

Recibió un disparo y fue a hacer la denuncia, pero se arrepintió

Un hombre de 31 años, identificado como P.O., resultó herido de bala en el rostro durante un violento episodio ocurrido en la tarde del jueves y sorprendió a los efectivos policiales al presentarse caminando en la Seccional Séptima para pedir ayuda.

El hecho se registró alrededor de las 16:15 horas, cuando la víctima ingresó a la dependencia con una herida de arma de fuego en el maxilar. Según explicó el oficial principal Héctor Antilef, el ataque se produjo mientras el hombre se encontraba en la vía pública intentando reparar un vehículo que había sufrido una falla mecánica.

En esas circunstancias, fue agredido con un arma de fuego y recibió un disparo que impactó en su rostro. Tras el ataque, el vehículo también presentó daños materiales, aunque desde la policía aclararon que esos desperfectos no fueron ocasionados por disparos.

Ante la situación, el personal policial solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. El herido fue trasladado al hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. De acuerdo con la información oficial, se encuentra fuera de peligro y en estado de salud estable.

A partir del ingreso del hombre lesionado, se inició una investigación bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. Con la colaboración de vecinos, los efectivos lograron establecer que la agresión habría ocurrido en la zona de Quintas, donde se realizó una inspección que permitió recolectar indicios que confirman el uso de un arma de fuego.

No obstante, las fuentes policiales indicaron que el herido inicialmente manifestó su intención de radicar la denuncia, pero finalmente desistió de hacerlo. Además, se negó a brindar detalles sobre lo sucedido y no identificó a posibles agresores.

La investigación continúa en curso para determinar la dinámica del ataque y establecer la identidad de los responsables.