Una argentina varada en Medio Oriente le pidió ayuda al Chiqui Tapia

En una entrevista, la mujer relató que su vuelo de regreso se canceló y que se encuentra en Dubai, en donde los precios escalan día a día por el conflicto bélico.

Escala la tensión en Medio Oriente por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Según trascendió, más de 630 argentinos ya solicitaron ayuda a las sedes diplomáticas para salir de la región. En este marco, una mujer en Dubai recriminó la poca reacción de la embajada en la zona y solicitó ayuda al presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

En contacto con Infobae, Virginia Luca relató que se encuentra junto a su esposo en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero, ya que la aerolínea canceló su vuelo de regreso cuando iniciaron los bombardeos.

“Después de una hora y media de volar, el piloto nos informó en un árabe muy cerrado y en un inglés casi inentendible que nos estábamos volviendo por problemas políticos”, relató.

En este marco, la pareja estuvo más de 12 horas en el aeropuerto desinformados, a lo que se sumó que la compañía no se hizo cargo de los gastos de contingencia: «Nos manejamos con la tarjeta de crédito. Cuando llegamos al hotel, veíamos las columnas de humo de las explosiones detrás”.

La mujer varada en Medio Oriente cuestionó a la embajada y pidió ayuda a la AFA

En su testimonio, Luca indicó que mientras algunos argentinos fueron dirigidos a trasladarse a Omán ó Arabia Saudita, a otros les bajaron la orden de mantenerse bajo refugio.

“El embajador fue a un hotel sin ningún tipo de información oficial. Nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente. Particularmente, yo no me animé a ir porque las indicaciones expresas son que no nos movamos de los lugares donde estamos”, sostuvo y añadió: “Hay argentinos que sí están asumiendo el riesgo. Nosotros tenemos que tomar una determinación: o no hacemos caso a las autoridades y nos desplazamos cuatrocientos kilómetros a un país que no conocemos, o nos quedamos acá”.

Luca mencionó que a la incertidumbre se suma que los precios en el país no paran de subir: “Ese hotel cuando nosotros llegamos tenía un valor. Al otro día ya salía un 40% más y al otro día ya salía un 70% más”.

Por último, aclaró que no quieren que los vayan a buscar, sino más bien que los ayuden a salir, y resaltó que lo que más sienten es la falta de atención por parte de las autoridades.

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos, así que hoy con mi marido sacamos una carta abierta al Chiqui Tapia”, dijo Virginia, aludiendo a los contactos del presidente de la AFA.