La UOM rechazó la intervención judicial del gremio

Para el sindicato que conduce Abel Furlán, el fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara del Trabajo es “arbitrario y antidemocrático”.

Como se sabe, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló los comicios de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), invalidando la reelección del secretario general Abel Furlán a nivel nacional, lo que fue calificado por el gremio como una “una operación política, judicial y empresaria”.

La Sala VIII de la Cámara describió un panorama de "extrema gravedad institucional", al constatar que el sindicato quedó acéfalo y sin conducción, por lo cual también ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses, nombrando como interventor al abogado Alberto Biglieri —cercano al dirigente radical Daniel Angelici—, quien tendrá la tarea de normalizar la situación del gremio y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

Ante ello, desde la UOM salieron al cruce de la inédita decisión judicial mediante un comunicado titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, en el cual se rechazan todos los argumentos de la resolución dictada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al levantar la cautelar contra la reforma solicitada por la CGT.

Para la conducción metalúrgica, los mencionados magistrados “avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización” y al que calificaron como “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses”.

Esa “operación” tiene “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”, denuncia la UOM en la ya citada declaración de prensa.

El sindicato subraya además que este ataque se ejecuta en el momento en el que se encuentran batallando contra las grandes cámaras del sector, encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca, para revertir la brutal pérdida salarial acumulada en los últimos dos años de gobierno libertario.