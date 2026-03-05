Detuvieron a un hombre con pedido de captura

Fue aprehendido en una parada de colectivos de la calle Huergo.

A las 13:40 de este jueves, personal policial que se encontraba realizando un control de personas, identificó a un hombre sobre la parada de colectivos de Huergo al 4.800.

Al verificar sus datos en el sistema, se constató que el individuo registraba un pedido de captura vigente dispuesto por el juez penal de Comodoro Rivadavia, Jorge Odorisio.

De ese modo, se procedió a su detención. Fue identificado por fuentes oficiales como David Maximiliano Ll., de 24 años. Lo trasladaron a la Comisaría Séptima donde permanecerá alojado, hasta audiencia de control de detención.