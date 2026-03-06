Restan pericias para determinar quién asesinó al comerciante

El fiscal Cárcamo explicó que aguardan los resultados de pericias balísticas y estudios de ADN para precisar los roles que cumplieron los dos sospechosos que están implicados en el homicidio del comerciante de Cerro Solo, asesinado de un disparo en la cabeza.

El fiscal Martín Cárcamo, a cargo de la investigación por el homicidio de Wilder Salazar, señaló en una conferencia de prensa desarrollada este viernes, que aguardan los resultados de pericias para determinar quién de los dos sospechosos implicados le disparó al comerciante. Este falleció el sábado en el Hospital Regional, cuatro días después del ataque que sufrió en su comercio del barrio Cerro Solo.

En la causa judicial hay dos implicados, pero solo uno de ellos es imputable. Se trata de un hombre de 21 años que preliminarmente está siendo investigado como partícipe necesario de homicidio agravado. El otro sospechoso es un menor de edad, de 14 años, que se presume que fue quien efectuó el disparo. Al ser inimputable por tener menos de 16 años, el adolescente quedó bajo la órbita del fuero judicial de Familia y del Servicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cárcamo confirmó que restan tareas periciales cruciales, incluyendo la pericia balística sobre el arma secuestrada y el análisis de ADN sobre las cachas del arma, para confirmar la hipótesis inicial de que el menor de edad fue quien efectuó el disparo.

En cuanto a la situación legal, la calificación inicial para el mayor de edad es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de partícipe necesario, aunque las pericias podrían elevar su grado de participación a autor.

Respecto al menor de edad, al ser declarado no punible, se requirió la intervención del fuero de Familia en la audiencia del lunes último, conforme a la Ley 321. Es decir, la autoridad de aplicación para disponer medidas correspondientes es el Servicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El fiscal indicó que, por el momento, no se imponen medidas de prisión preventiva al sospechoso mayor de edad, ya que ha comparecido, designó abogado defensor y expresó su voluntad de someterse al proceso. Se estima que, tras agotar todas las tareas periciales, la imputación formal se realizará en un término de alrededor de tres meses.

TERCER HOMICIDIO DEL AÑO

El asesinato de Wilder Salazar, de 40 años, constituyó el tercer homicidio registrado en lo que va de este año en Comodoro Rivadavia.

Salazar, de nacionalidad boliviana, tenía un almacén en Mariano Rodríguez al 1.700 del barrio Cerro Solo y resultó mortalmente herido en la tarde del martes 24 de febrero.

Según la reconstrucción desarrollada por la Fiscalía, inicialmente las dos personas implicadas acudieron al local comercial para realizar una operación a través de Mercado Pago y obtener dinero en efectivo. Ante la negativa del propietario, se retiraron con la promesa de volver más tarde. Al regresar, alrededor de las 17:50, uno de ellos extrajo un arma y le disparó. Se presume que el disparo se efectuó a muy corta distancia, con la víctima inclinada hacia atrás, a la altura del mostrador, debido a la trayectoria del orificio de entrada del proyectil a la altura de la nuca.

Salazar fue trasladado rápidamente al Hospital Regional, donde falleció el sábado 28 de febrero.