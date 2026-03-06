En Los Tilos continúan sin gas para cocinar y calefaccionarse

Los residentes de ese sector de Kilómetro 3 permanecen sin suministro, a pesar de que la Municipalidad solo declaró como zona inhabitable al barrio Sismográfica. A través de sus referentes, han elevado notas a la distribuidora para que determine la factibilidad técnica de restablecer este servicio básico. Pero a las puertas de los meses más fríos del año no han obtenido respuestas.

En Los Tilos, uno de los sectores urbanos del barrio Mosconi situado en el faldeo sur del cerro Hermitte, permanecen sin servicio de gas natural desde la tarde del domingo 18 de enero. Fue luego de que Camuzzi Gas del Sur interrumpiera la distribución del suministro por razones de seguridad vinculadas con la emergencia geológica.

Sin embargo, después de que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia determinara hace dos semanas que ya no existen impedimentos para que Camuzzi, en función de sus evaluaciones técnicas, determine la mejor manera para reanudar el servicio de provisión de gas al barrio Los Tilos, hasta hoy siguen sin contar con dicho servicio básico.

“Habiendo tomado conocimiento del tenor de la nota N° 450/2026 con la que la Municipalidad dio respuesta vuestra Nota CR/PE/ca N° 023/2026, ya no existen impedimentos para que Camuzzi en función de sus evaluaciones técnicas determine la mejor manera para reanudar en forma segura el servicio de provisión de gas al barrio Los Tilos, realizando las pruebas de estanqueidad de su red troncal y/o ejecutando las obras que fuere menester para poder hacerlo”, expresa un nuevo pedido que los referentes de ese barrio presentaron este viernes ante la distribuidora.

En la presentación se argumenta que el único sector de Kilómetro 3 declarado inhabitable por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en función de los estudios existentes, es el barrio Sismográfica. También se fundamenta que a la fecha no se ha realizado ningún estudio en particular que cambie la condición de habitabilidad de Los Tilos, donde solo seis casas -sobre la calle Benito Vivas- fueron afectadas por la contingencia del cerro Hermitte.

“El resto de las viviendas del barrio no sufrieron afectación. Hay 20 familias que continuamos viviendo en nuestras casas y hay otras que, si bien se vieron obligadas a dejar sus hogares -porque al tener hijos menores de edad no podían permanecer en las mismas ante la incertidumbre de no saber cuándo se reanudaría la prestación del servicio de gas-, están dispuestas a volver si esto ocurre”, subraya la nota.

El pedido de los habitantes de ese sector del barrio Mosconi, también plantea: “han transcurrido ya 42 días desde el incidente del cerro, sin que en Los Tilos se detectara alguna consecuencia adicional, por lo que resulta inaceptable que no se proceda a la restauración de este servicio esencial, que nos permita vivir dignamente en nuestros hogares, más aún ante la inmediatez de los primeros fríos”.

“Reiteramos una vez más que, es responsabilidad exclusiva de Camuzzi realizar las obras que fueren necesarias para reparar y/o adecuar y realizar el monitoreo periódico de la red para reanudar en forma segura la prestación del servicio a los habitantes del barrio Los Tilos. Y dejamos constancia que a la fecha no se ha dado una respuesta concreta a nuestros pedidos expresos de restauración del servicio”, reclaman.