El Concejo ratificó los contratos para estudiar el suelo

Se trata de los contratos rubricados entre el municipio y las empresas IATASA y SRK Consulting para el diagnóstico de la estabilidad del suelo en el cerro Hermitte.

Si bien el jueves 12 de marzo el Concejo Deliberante comodorense tendrá la primera sesión ordinaria del período, el Poder Legislativo -que preside el viceintendente Maximiliano Sampaoli- decidió convocar a una sesión extraordinaria este viernes para abreviar los plazos de inicio de los estudios. Estos permitirán determinar la estabilidad del cerro y obras a desarrollar en el sector para prevenir nuevos deslizamientos y potenciales daños.

De este modo, el inicio del calendario legislativo se anticipó varias jornadas, dado que el aval del Concejo sobre estos contratos es requisito fundamental para que las empresas especializadas puedan iniciar los trabajos de diagnóstico de la estabilidad del cerro Hermitte.

Este contrato se suma al convenio con la UNPSJB, quien desarrolla el sistema integral de monitoreo y alerta temprana de eventos geológicos, hídricos y ambientales.

Además, el cuerpo ratificó todas las resoluciones en las que habían trabajado durante el receso de enero con el objetivo de contener y acompañar a los vecinos afectados por la emergencia. Como se recordará, a 24 horas del derrumbe en el sector de Sismográfica, el Concejo emitió la ordenanza de declaración de emergencia, que fue marco fundamental para todas las gestiones posteriores que ellos mismos encauzaron: eximición de pago de impuestos municipales, reuniones con las prestadoras de servicios (SCPL y Camuzzi) para suspender cobros y evitar gastos de bajas o cambios de medidores; la creación del certificado de emergencia, entre otras.

Así, los cinco internos vinculados a la emergencia geológica que integraban el Orden del Día, fueron aprobados de modo unánime, y con la misma celeridad con la que todo el cuerpo legislativo atendió la emergencia y efectúa el seguimiento de las acciones que dependen del ejecutivo municipal, entendiendo que el foco prioritario debe ser el apoyo a los vecinos afectados, y la generación de soluciones.