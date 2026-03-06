Othar proyecta nuevas normas urbanas para prevenir riesgos

Especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentaron un análisis técnico sobre el movimiento de tierra en la zona. El Municipio anticipó que el mismo servirá como base para reforzar controles y planificar el crecimiento de la ciudad con criterios de prevención.

El intendente Othar Macharashvili recibió este viernes el informe técnico sobre la situación del Cerro Hermitte, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tras el movimiento de tierra ocurrido el pasado 18 de enero en ese sector de la ciudad.

El documento fue presentado por el rector de la institución, Gustavo Fleitas, en un encuentro del que también participó el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, y quienes elaboraron el informe, a cargo de la vicerrectora Adriana Pajares e integrado por los geólogos José Paredes, Nicolás Foix y José Alliard, junto a los ingenieros Sandra Orlandi y Nelson Escobar.

Durante la reunión, el intendente destacó el impacto que generó el episodio y la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para la planificación urbana de la ciudad.

“Más allá de esta catástrofe que impactó muchísimo y que aún sigue impactando, no es sencillo resolver todas las carencias que dejó, por lo que estamos trabajando de manera conjunta y haciendo hincapié en los informes profesionales”, sostuvo.

REFORZAR NORMAS URBANISTICAS

En este marco, subrayó que la situación representa un llamado de atención para reforzar el cumplimiento de las normas urbanísticas. En ese sentido, señaló que “los sectores donde se proyecte urbanización deberán ser estudiados y monitoreados con mayor rigurosidad para establecer nuevos parámetros y códigos urbanos acordes a los riesgos que presenta la ciudad”.

“El compromiso es sentar una base de trabajo que permita generar conocimientos y herramientas para estar a la altura de las necesidades de Comodoro y de toda la región”, afirmó el mandatario local.

Por su parte, Rubén Zárate hizo hincapié en el trabajo conjunto desarrollado desde el primer momento de la emergencia. “Hubo una decisión de involucrarse en un proceso extremadamente complejo, incluso antes de formalizar todas las acciones. Con el avance del trabajo fuimos consolidando el marco normativo que nos permitirá actuar con mayor solidez”, explicó.

Asimismo, subrayó que “el convenio que se impulsa entre el Municipio y la Universidad permitirá incorporar el respaldo científico y técnico a las decisiones de política pública”. En ese marco, adelantó que “el acuerdo será tratado por el Concejo Deliberante junto con el contrato firmado con la consultora IATASA, mientras que en los próximos días se avanzará en las actas necesarias para definir presupuesto, cronogramas y recursos”.

APORTE CIENTIFICO

En tanto, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, valoró que la emergencia haya permitido fortalecer el vínculo entre la institución, el Municipio y la comunidad. “Pusimos en valor el conocimiento científico y académico de nuestra institución, así como nuestros recursos profesionales, para atender situaciones no previstas y seguir siendo una herramienta de apoyo para la comunidad”, expresó.

Según indicó, se trata de un documento técnico “arduo, detallado y amplio”, que responde al requerimiento realizado por el Municipio y que permitirá orientar futuras decisiones de planificación urbana y prevención de riesgos en la ciudad.

Para finalizar el encuentro, las autoridades coincidieron en que este trabajo conjunto representa el inicio de un proceso de largo plazo, que buscará fortalecer la gestión territorial mediante el aporte científico y la cooperación institucional.