Othar impulsa la compra de 50 viviendas como respuesta a la catástrofe del Cerro Hermitte

El anuncio se inscribe en una decisión política clara de asumir la crisis con responsabilidad y transparencia, combinando asistencia inmediata para los damnificados con cambios estructurales en las normas y controles que regulan el desarrollo urbano. También adelantó la conformación de una comisión mixta que asegurará una adjudicación transparente. “Se aplicará un sistema de puntaje público y verificable, basado en criterios objetivos. No habrá discrecionalidad, habrá responsabilidad institucional”, dijo el intendente Macharashvili.

En el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del período 2026, el intendente Othar Macharashvili, se refirió a las acciones de respuesta determinadas desde el Estado Municipal para vecinos que resultaron perjudicados por los movimientos geológicos del cerro Hermitte, al indicar que “la próxima semana va a ingresar a este Concejo el contrato para la compra de 50 viviendas destinadas a las familias damnificadas por la catástrofe del Cerro Hermitte. No es un anuncio más, es una respuesta concreta ante una situación que golpeó profundamente a nuestra comunidad”.

Mientras que al referirse a los sentimientos de quienes vieron el esfuerzo de su vida destruido, sostuvo que “sabemos que nada reemplaza lo perdido, ni borra la angustia atravesada. Pero también sabemos que el Estado, tiene la obligación de dar soluciones reales y sostenibles. Estas viviendas representan ese compromiso”.

En otro aspecto, hizo mención a la forma de otorgamiento de las mismas al acentuar que la adjudicación será transparente y con reglas claras. “Se conformará una comisión integrada por representantes del Ejecutivo y del Legislativo, y se aplicará un sistema de puntaje público y verificable, basado en criterios objetivos. No habrá discrecionalidad, habrá responsabilidad institucional”.

Revisión de procedimientos y sistemas para actuar en situaciones de crisis

En otro orden, Macharashvili se refirió a los protocolos de intervención en situaciones de catástrofes, al señalar que se avanzará en “la reorganización del sistema a partir de lo ocurrido en el Cerro Hermitte porque “la respuesta habitacional, es solo una parte del abordaje integral que estamos llevando adelante”.

“Lo que pasó, nos obliga a revisar procedimientos, fortalecer controles y corregir prácticas. Si las normas actuales resultan insuficientes o demasiado flexibles, trabajaremos institucionalmente con el Concejo Deliberante para actualizarlas y/o adecuarlas a los tiempos que corren. La prevención debe convertirse en política de Estado. Los estudios de suelo y los análisis técnicos deben ser exhaustivos, tanto en desarrollos públicos como privados”.

En dicho marco, el Ejecutivo Municipal adelantó que durante esta semana ingresará al Concejo el contrato con las empresas IATASA y SRK, que serán las encargadas de realizar los estudios técnicos y avanzar en la definición de las soluciones estructurales para el Cerro Hermitte.

“No vamos a improvisar. No vamos a tomar decisiones apresuradas para satisfacer la ansiedad del momento ni para obtener un aplauso circunstancial. Cada intervención, estará respaldada por análisis geológicos, estudios de suelo y evaluaciones técnicas serias, porque la vida, la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos están por encima de cualquier especulación política”, enfatizó.

Tierra pública y lotes con servicios

Asimismo, el jefe de la ciudad, también se refirió al control sobre la tierra pública al subrayar que “el Estado Municipal, tiene la obligación de ejercer el poder de policía sobre el dominio público fiscal”, en ese contexto aseguró que “no vamos a permitir asentamientos ilegales ni ocupaciones irregulares. La necesidad no puede ser excusa para el desorden permanente”.

En tanto, también hizo hincapié en la necesidad de entregar desde el Estado Municipal solo lotes con servicios. “Esta gestión tomó una decisión firme: no se entregará nunca más un lote sin servicios básicos. Agua, cloaca, energía, accesos consolidados, mensura registrada y factibilidad técnica. No vamos a hipotecar el futuro de las familias por soluciones precarias que después se transforman en problemas estructurales”, recalcó para cerrar.