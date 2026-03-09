Piden 15 años de prisión para el homicida de "Carita de bebé"

La fiscalía solicitó una pena superior al mínimo legal para Enrique Silva, condenado por un jurado por el crimen de Emiliano Figueroa.

La audiencia de cesura —instancia destinada a determinar la pena— en el marco del juicio por el homicidio de Néstor Emiliano Figueroa, conocido como “Carita de bebé”, se produjo el pasado viernes. En el proceso, Enrique Andrés Silva fue declarado culpable por un tribunal por jurados del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En su alegato, la fiscal general Verona Dagotto sostuvo que la pena no debe ubicarse en el mínimo legal previsto —10 años y 8 meses de prisión— debido a la presencia de distintas circunstancias agravantes. Entre ellas mencionó la modalidad del hecho, la naturaleza de la acción y la motivación, vinculada a una discusión previa entre el imputado y la víctima en la que no habían intervenido armas.

La representante del Ministerio Público también remarcó que la conducta de Silva generó un riesgo para otras personas que se encontraban en el lugar. Además, indicó que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos, contaba con trabajo y tenía internalizadas las normas sociales, aspectos que, a su criterio, deben ser valorados como agravantes al momento de fijar la pena.

Como atenuante, Dagotto mencionó que el imputado es padre de una hija, recordando que las penas no deben trascender a terceros. En base a estos elementos, la fiscal solicitó una condena de 15 años de prisión.

Respecto a la medida de coerción, la fiscal pidió mantener la prisión preventiva que Silva cumple actualmente, argumentando peligro de fuga en función de la pena en expectativa, hasta que la sentencia quede firme o por un plazo máximo de seis meses.

UNA HIJA MENOR DE EDAD

Por su parte, el defensor particular Maximiliano Sepúlveda expuso distintas circunstancias personales de su asistido, entre ellas su edad —27 años— y sus posibilidades de reinserción social. En ese sentido, destacó que Silva posee un núcleo familiar, trabajo estable y vínculos con una hija menor de edad, factores que solicitó sean considerados como atenuantes.

El defensor también sostuvo que el hecho de que el crimen haya ocurrido a plena luz del día debe tener un valor neutro al momento de determinar la pena. En ese marco, apelando a los principios de proporcionalidad y resocialización, solicitó que la condena sea fijada en 12 años de prisión. Asimismo, no presentó objeciones al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía.

Finalmente, la jueza Daniela Arcuri dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de marzo a las 13 horas, momento en que dará a conocer el veredicto de pena.

En la misma resolución, la magistrada ordenó mantener la prisión preventiva de Silva por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero, tal como había sido solicitado por la fiscalía.

EMBOSCADA, DISPAROS Y MUERTE

De acuerdo con lo expuesto durante el debate, el 4 de agosto de 2024 alrededor de las 15:30, Enrique Andrés Silva se encontraba en el exterior de su vivienda ubicada en calle Luis Pasteur al 2400, en el barrio San Cayetano. En ese momento observó llegar caminando a un testigo junto a Néstor Emiliano Figueroa, quienes se dirigían hacia la casa de un conocido situada sobre la misma calle.

Según la acusación, Silva se posicionó frente a ellos y, con la intención de matar a Figueroa, efectuó tres disparos con un arma de fuego cuando la víctima se encontraba frente a la puerta de la vivienda. Uno de los proyectiles impactó en la zona abdominal, tras lo cual Figueroa logró ingresar al domicilio para resguardarse.

Luego del ataque, Silva entró a su casa, se colocó una campera verde y se dio a la fuga en dirección a calle Carlos Gardel.

Por su parte, Figueroa fue trasladado al Hospital Regional, donde permaneció internado hasta el 6 de agosto de 2024 a las 22:30, momento en que falleció como consecuencia de un shock refractario derivado de la herida de arma de fuego.