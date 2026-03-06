La acusada, de 52 años, fue señalada por sustraer elementos religiosos de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Sarmiento.

Imputan a una mujer por robar rosarios y una medalla de una parroquia

Durante una audiencia realizada este viernes en la sala N°1 de la Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad de Sarmiento formuló cargos contra una mujer identificada por sus iniciales Y.B.C., de 52 años, por el delito de robo.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2025 alrededor de las 13:25 en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la esquina de las avenidas Ingeniero Coronel y San Martín.

Según expusieron las representantes de fiscalía, la imputada habría ingresado al edificio y ejercido fuerza sobre un mueble tipo mostrador. De esa manera logró aflojar el candado de un expositor y sustraer ocho rosarios y una medalla.

En la audiencia, la procuradora Luciana Coppini y la abogada de fiscalía, Maira Ritter, presentaron el caso y detallaron los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Asimismo, solicitaron la unificación de este legajo con otra causa que involucra a la misma imputada.

En ese sentido, recordaron que el 15 de enero de este año ya se había autorizado una investigación penal preparatoria en su contra por los presuntos delitos de daño agravado y desobediencia a una orden judicial.

Por su parte, la defensora pública no formuló oposición a los planteos del Ministerio Público Fiscal y adelantó que evaluarán la posibilidad de proponer una salida alternativa al conflicto.

Finalmente, el juez Ariel Quiroga resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra la imputada en relación con los hechos expuestos y bajo la calificación legal provisoria presentada por la fiscalía.