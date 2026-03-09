Dos demorados por disturbios en una cervecería del barrio san Cayetano

Dos hombres fueron demorados tras provocar disturbios y agresiones en una cervecería del barrio San Cayetano. Intervino personal de la Seccional Sexta e Infantería.

Personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino durante la madrugada de este domingo en un incidente registrado en el barrio San Cayetano. Dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial tras protagonizar disturbios en un establecimiento comercial.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:20 horas en la intersección de las calles Carlos O'Donell y Lorenzo Rey. Efectivos de la Guardia de Infantería solicitaron apoyo luego de detectar a dos personas en estado de ebriedad que generaban desorden público.

El conflicto tuvo lugar en la cervecería ubicada en Carlos O Donell 2669. Los sujetos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión con los propietarios del local gastronómico ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

La situación escaló rápidamente cuando los hombres comenzaron a increpar a los dueños e incitarlos a pelear en la vía pública. Hubo intentos de agresión física que requirieron la intervención de testigos y personal de seguridad presentes en el lugar.

Al arribo de los efectivos policiales, uno de los implicados ya había sido reducido por personal de Infantería. El segundo sujeto fue retenido por civiles en las inmediaciones del comercio hasta que se hizo efectivo su traslado a la comisaría.

Los demorados fueron notificados por infracción a los artículos 158 y 161 del Código de Convivencia Ciudadana de Chubut. Esta normativa sanciona conductas que alteran la tranquilidad pública y el orden urbano en la provincia.

En el caso, según Crónica, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. El fiscal de turno fue informado sobre el procedimiento policial para dar continuidad a las actuaciones legales correspondientes por el desorden ocasionado.