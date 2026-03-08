Robó un auto y lo volcó en la ruta 39

Este domingo, un Volkswagen Gol Trend fue robado frente a un domicilio en Río Lepa al 100, en el barrio Diadema. El denunciante, un joven de 25 años, declaró a la policía que lo dejó estacionado a las 2:30 con la llave puesta, según explico a la policia.
A las 8:20, un conductor avisó sobre un vuelco vehicular en la Ruta 39, entre Diadema y Ciudadela.
Personal policial constató la existencia de un vehículo volcado sobre la banquina, a 10 metros del inicio de la calzada y no tenia ocupantes. Luego se comprobó que se trataba del automóvil que había sido hurtado.
La fiscal de turno dispuso el secuestro del automotor para esclarecer las circunstancias del robo y vuelco.