El robo se produjo este domingo en Diadema. El propietario del vehículo había dejado las llaves puestas. El ladrón escapó del lugar del accidente antes de que llegara la policía.

Robó un auto y lo volcó en la ruta 39

Este domingo, un Volkswagen Gol Trend fue robado frente a un domicilio en Río Lepa al 100, en el barrio Diadema. El denunciante, un joven de 25 años, declaró a la policía que lo dejó estacionado a las 2:30 con la llave puesta, según explico a la policia.

A las 8:20, un conductor avisó sobre un vuelco vehicular en la Ruta 39, entre Diadema y Ciudadela.

Personal policial constató la existencia de un vehículo volcado sobre la banquina, a 10 metros del inicio de la calzada y no tenia ocupantes. Luego se comprobó que se trataba del automóvil que había sido hurtado.

La fiscal de turno dispuso el secuestro del automotor para esclarecer las circunstancias del robo y vuelco.