Robó una tarjeta y hallaron cuatro posnet en su bolso

El ladrón fue sorprendido por el encargado de un natatorio cuando tomó un bolso ajeno. El damnificado luego descubrió que le habían robado la tarjeta de crédito. El detenido tenía en su poder lectores de tarjetas.

Pasado el mediodía del sábado, personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia intervino en las instalaciones del natatorio Aquarium. Fue a raiz de que un testigo observó a un hombre tomar un bolso que no era de su propiedad. El ladrón, al advertir la presencia del encargado, arrojó de manera apresurada dicho bolso dentro de un casillero que no le correspondía.

Ante tal situación, el encargado procedió a advertir al cliente damnificado sobre lo ocurrido, indicándole la actitud sospechosa observada y señalando el lugar donde se encontraba su bolso.

Posteriormente, al revisar sus pertenencias, el cliente constató el faltante de una tarjeta de crédito, motivo por el cual se solicitó presencia policial.

Una vez presentes, los efectivos policiales, al entrevistarse con el sospechoso, le consultaron por el elemento sustraído. En ese contexto, el mismo exhibió un bolso de su propiedad que se encontraba apoyado sobre uno de los asientos del sector de la pileta.

Al efectuarse la verificación del interior del mencionado bolso, se constató la presencia de cuatro posnet (aparatos lectores de tarjetas bancarias) y la tarjeta de crédito denunciada como faltante por el denunciante.

El individuo fue trasladado en calidad de detenido a la comisaría, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.