Un accidente de tránsito registrado durante la tarde del martes en el sector céntrico de Comodoro derivó en el traslado de tres personas al nosocomio local.

Atropellan a una mujer y a sus dos hijas menores en el Centro

El accidente ocurrió este martes a las 18:10 sobre calle Belgrano 861, en pleno centro de la ciudad de Comodoro.

De acuerdo con el reporte de la Seccional Primera, los efectivos constataron que un joven de 21 años, protagonizó el accidente mientras conducía un vehículo Renault Sandero.

Fue en momentos en que el conductor realizaba maniobras para estacionar en un espacio desocupado. En ese proceso, el rodado embistió con su parte trasera a las víctimas, una mujer de 36 años y sus dos hijas de 9 y 7 años, quienes se encontraban en el sector.

Como consecuencia del impacto, las tres personas sufrieron escoriaciones en las piernas, según Crónica.

En el lugar intervino una ambulancia, que tras un examen preliminar determinó el traslado de la madre y las menores al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

En el sitio trabajó personal de Policía Científica para realizar las diligencias de rigor. Se dio intervención al fiscal de turno para determinar los pasos a seguir en la causa.