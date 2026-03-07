Otro motociclista involucrado en un siniestro vial

El hecho ocurrió en Kennedy y Cerro Chenque. Una mujer que viajaba como acompañante en la moto debió ser asistida por personal del SEM.

Horas después de que se hiciera público que en Comodoro Rivadavia un 75% de los siniestros viales involucran a motociclistas, se produjo un accidente de tránsito. Fue este viernes alrededor de las 20 horas en la esquina de avenida Kennedy y calle Cerro Chenque, en el barrio Pueyrredón, donde una camioneta colisionó con una motocicleta en la que se desplazaba una pareja.

Personal de la Seccional Tercera de Policía intervino en el lugar, confirmando que una camioneta Ford Ranger había embestido una motocicleta Zanella 110 en la que viajaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, la mujer que se trasladaba como acompañante en el rodado de menor porte debió ser asistida por personal del servicio de emergencias médicas SEM 107 debido a dolores que presentaba. No obstante, tras ser evaluada en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

De acuerdo con la información recabada, la motocicleta circulaba por avenida Kennedy en dirección sur-norte cuando fue impactada por la camioneta que transitaba por calle Cerro Chenque en dirección a la mencionada avenida.

En el sitio se realizaron las diligencias de rigor con la intervención de personal de Tránsito y Criminalística, sin que se registraran mayores novedades.