Km 4: hallan un auto abandonado en la madrugada

El vehículo fue encontrado por personal de la División Canes cerca de las 3 de la mañana. No había ocupantes en el interior.

Durante la madrugada de este viernes, personal policial intervino tras el hallazgo de un vehículo despistado y abandonado sobre el puente de Kilómetro 4, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El hecho fue reportado alrededor de las 2:55 por el móvil RI-574 de la División Canes, cuyos efectivos advirtieron la presencia de un automóvil detenido sobre la estructura del puente. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría de Distrito Mosconi constató que se trataba de un Volkswagen Gol, dominio JZC-657, que presentaba indicios de haber sufrido un despiste.

Sin embargo, al inspeccionar el rodado, los uniformados no encontraron a ninguna persona en su interior ni en las inmediaciones.

Tras realizar las consultas correspondientes a la red policial y a los centros de salud de la ciudad, se confirmó que no se registraban ingresos de personas lesionadas vinculadas a este hecho ni en el Hospital Alvear ni en el Hospital Regional.

El oficial ayudante Iván Quintraman informó que, ante la ausencia de ocupantes y al no constatarse personas heridas en los nosocomios locales, no se dispuso el secuestro del vehículo en ese momento. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente.