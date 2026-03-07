El test de alcoholemia arrojó 2,03 g/l. El vehículo fue hallado a unos 200 metros del lugar del impacto y el conductor no contaba con la documentación correspondiente.

Conductor alcoholizado chocó en la rotonda de las rutas 3 y 26

Un nuevo siniestro vial se registró cerca de las 9 de la mañana de este sábado en la rotonda que conecta las rutas nacionales 3 y 26, cuando el conductor de una camioneta Peugeot protagonizó una colisión y luego continuó circulando unos metros.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar del hecho los efectivos constataron daños en el guardarraíl y marcas de tierra sobre la cinta asfáltica, aunque inicialmente no encontraron el vehículo involucrado.

Tras un breve recorrido por la Ruta 3 en dirección a Comodoro Rivadavia, a unos 200 metros del sitio del impacto, los uniformados localizaron una camioneta marca Peugeot con daños visibles en el capot y en el interior.

Al identificar al conductor, se constató que no poseía la documentación reglamentaria del vehículo. Además, los agentes advirtieron que emanaba aliento etílico, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Guardia Urbana Municipal.

Posteriormente se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes.