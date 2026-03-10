Borracho, conducía en forma temeraria en barrio Mosconi

El test confirmó que el automovilista tenía un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido.

Durante esta madrugada, personal policial de la Comisaría de Distrito Mosconi intervino ante la presencia de un conductor que circulaba realizando maniobras riesgosas en una de las avenidas de la ciudad.

La situación fue detectada por efectivos que se encontraban realizando tareas de prevención cuando advirtieron que un automóvil Chevrolet Aveo se desplazaba de manera irregular. Ante ello, procedieron a interceptar el rodado para verificar la situación.

Al dialogar con el conductor, los uniformados percibieron signos evidentes de que el mismo se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que se solicitó la intervención de inspectores de tránsito para efectuar el correspondiente control de alcoholemia.

El test confirmó que el automovilista presentaba una graduación alcohólica muy por encima del límite permitido para conducir. En consecuencia, se labró el acta de infracción y se dispuso la retención de la licencia de conducir.

Según se informó, el vehículo tenía toda la documentación en regla y finalmente fue retirado del lugar por otra persona habilitada para manejar, quien también acompañó al conductor que se encontraba en estado de ebriedad.