El drama de una inquilina y la propietaria insensible

“Todos los días recibo mensajes y llamadas en tono agresivo exigiendo el pago del alquiler como si yo fuera una delincuente u okupa”, afirmó Clarisa Rodríguez.

Clarisa Rodriguez, inquilina del barrio Médanos, atraviesa una situación particular desde que ocurrió el deslizamiento del Cerro Hermitte el pasado 18 de enero.

En este sentido, señaló que “en el domicilio que alquilaba, yo armaba escenarios -interiores y exteriores- para llevar a cabo sesiones de fotos; ese era mi trabajo”.

“A raíz del desplazamiento del Cerro Hermitte, me tuve que ir de ese alquiler. En ese momento nos dijeron que en un plazo de 48-72 horas íbamos a tener respuestas”, dijo en diálogo con radio La Petrolera.

Asimismo, aclaró que “jamás me imaginé que esta situación se iba a extender a más de un mes. En todo este tiempo no podía ingresar nadie ajeno al barrio, por lo que tuve que dar de baja todas las sesiones de fotos que ya tenía programadas y yo vivo de la fotografía”.

“Me quedé sin ingresos, y eso provocó que me atrasara en el pago de mi alquiler. La propietaria sabe de la situación pero me quiere iniciar acciones legales por la deuda que se generó”, indicó.

En este marco, destacó: “Desde el Municipio prometieron una ayuda para las personas que alquilan; yo no tenía los recursos económicos para enfrentar un nuevo alquiler. No soy una persona pudiente y tampoco tengo familia como para pedir un préstamo”.

Añadió la mujer que “la realidad es que estoy en situación de calle. Además de todo esto, todos los días recibo mensajes y llamadas en tono agresivo exigiendo el pago del alquiler como si yo fuera una delincuente u okupa, siendo que la propietaria sabe cómo es la situación”.

Finalmente, Rodríguez concluyó: “Desde Desarrollo Humano me dijeron que el día 15 va a estar llegando el subsidio pero no va a ser así, porque 15 cae domingo. Yo no comparto la lucha que están llevando a cabo los propietarios, no la comparto. No tengo respuestas y por eso decidí que se visibilice lo que estoy pasando”.