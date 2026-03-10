Una caja con piedras paralizó el aeropuerto dos horas

El Aeropuerto General Mosconi de Comodoro fue evacuado en su totalidad en la noche de este lunes. Sucedió a raíz de la presencia de una caja sospechosa en el sector de arribos nacionales, de la que ningún pasajero se hizo cargo, y por lo cual se inició el protocolo preventivo por sospecha de presencia de explosivos.

Inmersos en la psicosis por la guerra en Medio Oriente –donde se teme que en Argentina pueda haber atentados debido al ciego encolumnamiento de Javier Milei con EE.UU. e Israel-, de inmediato se desalojó el aeropuerto y se dio intervención a personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos Voluntarios, que arribó desde el Destacamento 2 a bordo del móvil 64.

Pero según informa El Comodorense, la caja sospechosa contenía piedras de una playa de la costa de Comodoro. Un pasajero las intentó llevar a su lugar de origen para decoración, pero se le prohibió subir a un vuelo con ese contenido, por lo que lo dejó descartado y se fue.

Ante la presencia de la caja abandonada, es normal que se dé inicio al protocolo de prevención, que terminó durando más de dos horas hasta que bomberos confirmaron que la caja contenía solamente piedras.