Cayó de un paredón, estaba ebrio y debió ser hospitalizado

El hombre fue hallado tendido en la vía pública en Viamonte y Chaco. Presentaba dolores en la cabeza y en las piernas.

Un hombre debió ser trasladado al Hospital Regional luego de sufrir una caída desde un paredón mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 19:00 en la esquina de las calles Viamonte y Chaco, donde personal policial intervino tras recibir un aviso sobre una persona tendida en la vía pública luego de una caída en altura.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba recostado sobre el suelo y presentaba signos compatibles con una caída desde un paredón cercano. De acuerdo con las fuentes policiales, el individuo evidenciaba signos de haber ingerido alcohol, ya que tenía dificultades para hablar y un fuerte aliento etílico.

La persona manifestaba dolor en la cabeza y en ambas piernas, por lo que se solicitó la presencia de personal sanitario. Minutos más tarde, una ambulancia arribó al lugar y lo trasladó al Hospital Regional, donde quedó bajo observación para la realización de estudios complementarios y descartar posibles lesiones internas.