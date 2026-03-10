Chocó borracho, se fue a esconder la moto y volvió

El siniestro ocurrió en Los Patos y San Antonio. La mujer que viajaba como acompañante sufrió una lesión expuesta en una pierna y fue trasladada al hospital.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del martes dejó como saldo a una mujer herida y derivó en una investigación para ubicar la motocicleta involucrada, cuyo conductor la ocultó tras el siniestro.

El hecho se registró alrededor de las 23:35 horas en el cruce de los pasajes Los Patos y San Antonio, donde intervino personal de la Comisaría Seccional Segunda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la vía pública, quien viajaba como acompañante en una motocicleta. La víctima se encontraba consciente, aunque presentaba una lesión expuesta en su pierna izquierda.

De acuerdo con el testimonio de un testigo presencial, el choque se produjo entre la motocicleta y un automóvil Ford Fiesta. El mismo testigo señaló que el conductor del motovehículo se había retirado de la escena antes de la llegada de la policía, asegurando que regresaría posteriormente.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar por parte de personal sanitario, la mujer fue trasladada al hospital local para una mejor evaluación de sus lesiones.

Minutos después del traslado, el conductor de la motocicleta regresó caminando al sitio del accidente y admitió haberse retirado para dejar el rodado en la casa de un amigo, ya que no contaba con la documentación correspondiente y temía que el vehículo fuera secuestrado. Sin embargo, se negó a proporcionar datos sobre la motocicleta, el lugar donde la ocultó o la identidad de la persona que la resguardaba.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, a cargo del sargento ayudante Moreno, quien realizó las pericias correspondientes. Por su parte, el inspector de Tránsito Matías Toledo efectuó los test de alcoholemia a los conductores involucrados. El automovilista, que tenía la documentación en regla, arrojó resultado negativo, mientras que el motociclista registró 1,06 g/l de alcohol en sangre.

Ante esta situación se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. La fiscal Belén Martini dispuso la participación de la División Policial de Investigaciones (DPI), bajo la coordinación de la oficial ayudante Daiana Serra, para relevar las cámaras de seguridad de la zona y determinar el lugar donde fue escondida la motocicleta.

El procedimiento fue supervisado por la oficial de servicio, Laura Gómez, y culminó con el secuestro preventivo del automóvil Ford Fiesta involucrado en el hecho.