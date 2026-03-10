Se abona la tercera cuota de la ayuda económica a los damnificados

Este miércoles inician los pagos de un nuevo tramo del acompañamiento económico que otorga el Municipio a 400 familias afectadas.

Tras el deslizamiento del cerro Hermitte que afectó a un amplio sector de Km. 3, desde la Municipalidad se trabaja para asistir a los vecinos afectados por el evento geológico. Entre las medidas adoptadas, se dispuso brindar ayuda económica a 400 familias.

El secretario de Economía, Fernando Barría, indicó que, luego de abonarse las dos primeras cuotas en el mes de febrero, “este miércoles estaremos en condiciones de abonar la tercera, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo se tomó la decisión de incrementar el monto de esta ayuda económica para que ésta alcance los 500 mil y los 700 mil pesos, según el caso, para las aproximadamente 400 familias que tenemos en nómina”.

El funcionario acotó que “con este incremento del monto de la ayuda, la inversión del Municipio alcanzará los 1900 millones de pesos solo en esta asistencia económica, lo que implica un esfuerzo grande, pero buscamos darle una respuesta un poco más abarcativa y mejor a cada vecino”.

Luego, manifestó que, para aquellas situaciones más complejas, “se prevé un total de ocho cuotas, de las cuales estamos abonando la tercera”, añadiendo que más adelante “se evaluará nuevamente la situación, de acuerdo a cómo avancemos en soluciones definitivas respecto a la cuestión habitacional de cada una de las familias”.

Por último, Barría recalcó que esta acción “es una más de una serie de medidas definidas para asistir a los afectados por la catástrofe del cerro Hermitte, ya que se continúa ayudando con agua y alimentos, por ejemplo. Este acompañamiento económico busca paliar un poco la situación que están sufriendo los vecinos del sector”.