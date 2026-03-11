Gobernadores molestos porque Milei no los recibió en Nueva York

Los diez mandatarios que viajaron con el presidente a Nueva York no pudieron tener ni una conversación a solas y los mandaron al pasillo.

Los diez gobernadores que viajaron a Nueva York para la "Argentina Week" quedaron molestos con Javier Milei porque no los recibió ni para un café a solas y creen que se perdió una oportunidad política para hablar sobre lo que viene de cara a las elecciones del año próximo.

Los viajes al exterior suelen ser un momento inmejorable para tener diálogos más relajados entre el presidente y los gobernadores. Sin la presión de la maquinaria burocrática, pueden conversar más sueltos. Eso lo supieron explotar presidentes como Carlos Menem y Néstor Kirchner, que siempre se llevaban a algún aliado o hasta adversario incómodo, para abordar temas delicados con el tiempo y el marco necesario.

Con ese objetivo viajaron Martín Llaryora, Nacho Torres, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck y Claudio Vidal. Todos descontaban que Milei iba a hacerse un tiempo para conversar con ellos directamente. "Esperaban resolver varios temas pendientes", afirmó a LPO el colaborador de uno de los gobernadores que viajaron a Nueva York.

Pero todos se sorprendieron cuando notaron que Milei se movía en la ciudad norteamericana en una cápsula libertaria junto a Karina Milei, Luis "Toto" Caputo, Manuel Adorni y esposa. "Imposible acceder a ellos", reconoció el funcionario de otra de las provincias que viajaron.

En ningún momento pudieron tener una conversación privada sobre política. Esta situación generó un clima "raro", según reconoció ese colaborador. Este martes a la mañana Diego Valenzuela se quejó porque –a su criterio- Karina lo tiene "secuestrado" al presidente. Es que el exintendente de Tres de Febrero confirmó que se quedará sin poder acceder a la titularidad de la nonata Secretaría de Migraciones, debiendo limitarse a asumir como senador provincial en Buenos Aires.

Quienes estaban más enojados en la Gran Manzana eran Llaryora y Sáenz, que esperaban que el viaje junto a un presidente al que en teoría se oponen al menos valiera para conseguir un anuncio para sus provincias o un guiño político para 2027.

Adorni fue uno de los principales apuntados. El jefe de gabinete dio una charla en el consulado argentino en Nueva York y los gobernadores se quejaron de su tono canchero, como si les hablara a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Fuente: LPO